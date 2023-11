Al San Paolo un corso base ufficiale di microchirurgia: è la prima volta in Liguria

Provincia. Asl2 comunica che a partire da martedì prossimo, presso il reparto di Chirurgia della Mano del San Paolo di Savona prenderà il via il primo corso base di microchirurgia accreditato in Liguria. Questo evento rappresenta un’importante occasione, poiché sarà la prima volta che un corso ufficiale della Società Italiana di Microchirurgia avrà luogo in Liguria.

Il corso vedrà la partecipazione di prestigiosi esperti provenienti da tutto il territorio italiano, rinomati professionisti dagli ospedali Gaslini, Galliera e San Martino, nonché dei professionisti che si dedicano alla microchirurgia all’interno dI Asl2.

