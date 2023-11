Domani, martedì 14 novembre, alle ore 17.00, Alberto Scaramuccia, intervistato da Alessandro Berselli, presenta al Centro Anziani di Via Corridoni Rime irriverenti, le ventuno poesie in italiano composte da Ubaldo Mazzini fra il 1890 e il ’97, finora rimaste sconosciute. Il ricercatore spezzino le ha raccolte e commentate per la prima volta appositamente quest’anno, anno “mazziniano” celebrandosi il centenario della prematura scomparsa dell’illustre studioso. Quella di Mazzini fu una personalità poliedrica, a tutto tondo, in cui brillano con le qualità dello studioso appassionato della sua terra di cui vuole scoprire e divulgare i segreti, anche le capacità corrosive con cui irrideva chiunque gli capitasse a tiro, avversari politici oppure solo malcapitati concittadini le cui debolezze fornivano a Mazzini l’opportunità della presa in giro. Non a caso al giovane Ubaldo fu presto affibbiato il nomignolo di Gamin, termine francese per indicare il monello malandrino e impertinente, che lui adottò come bandiera da sventolare orgoglioso. Non solo corrositivà però nelle rime del Mazzini, ma anche preziosi elementi per comprendere meglio, se non addirittura appieno, il momento storico in cui si collocano.

Nel libro le poesie italiane di Mazzini sono accompagnate da un esauriente commento che non si limita ad esaminare le caratteristiche metrico-stilistiche dei singoli componimenti, ma è efficace ed esaustivo nello spiegare le motivazioni ambientali da cui nascono. Insomma, si leggono le poesie, si sorride ma si comprende anche quale fosse il dibattito politico, sociale e civile nella città, ormai capitale della marina da guerra.

L’articolo Alberto Scaramuccia porta al Centro Anziani le “Rime irriverenti” del Mazzini proviene da Città della Spezia.

