Alessio Piana è assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria

È Alessio Piana il nuovo assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria. La nomina è arrivata oggi durante la seduta della giunta regionale presieduta da Giovanni Toti. Piana prende il posto di Andrea Benveduti, che si è dimesso venerdì scorso, e le medesime deleghe, Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e logistica, Digitalizzazione, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione.

“Abbiamo dato il benvenuto in Giunta al neo assessore regionale Alessio Piana – dichiara il presidente Giovanni Toti – Assorbirà tutte le deleghe del suo predecessore Andrea Benveduti, che ringrazio per il lavoro prezioso svolto in questi anni. Siamo certi che proseguirà il lavoro già avviato, nel solco della continuità, coniugandola con l’entusiasmo e la voglia di fare legati al nuovo incarico. Il suo impegno sul territorio è ampiamente riconosciuto e siamo certi che la sua esperienza sarà fondamentale nel portare avanti i progetti futuri per continuare a sostenere la crescita del nostro tessuto economico e produttivo”.

