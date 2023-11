Andora, nuovo esecutivo tutto al femminile per il Comitato Genitori: il presidente è Simona Ramponi

Andora. Il nuovo esecutivo, tutto al femminile, del Comitato Genitori ha incontrato giovedì 9 novembre il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Andora Laigueglia, Michele Formica alla presenza dell’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Andora Maria Teresa Nasi.

“Ringrazio tutte voi per la disponibilità, ognuna nel proprio ruolo di mamma e donna impegnata in famiglia e nel lavoro – ha dichiarato Michele Formica – Sono molto soddisfatto di questo incontro in cui si è confermata la volontà di collaborazione tra la scuola e le famiglie andoresi nel sostenere progetti ed attività didattiche per i nostri bambini e ragazzi”.

