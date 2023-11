Asl2 attiva il servizio di consegna a domicilio dei presidi per i pazienti in “assistenza integrativa”

Provincia. Il distretto sanitario di finalese di Asl2 e il servizio farmaceutico territoriale di Asl2 comunicano l’attivazione dell’importante servizio di consegna a domicilio dei presidi per i pazienti in “assistenza integrativa”.

Tutti pazienti in assistenza integrativa sono stati contattati personalmente e già una quarantina di loro ha scelto di beneficiare di questo servizio. Altri potranno aderire in seguito. La consegna a domicilio dei presidi non solo rende la vita più agevole agli utenti, ma costituisce anche un supporto fondamentale per i loro caregiver.

» leggi tutto su www.ivg.it