Calcio, primo passo falso per la Baia Alassio contro il Millesimo. Sardo: “Pronti a ripartire già domenica”

Millesimo. Prima battuta d’arresto per la Baia Alassio di mister Sardo contro i favoriti del Millesimo. Sconfitta esterna per 2 a 0 che manda la squadra alassina al secondo posto a 19 punti insieme all’Argentina Arma. Partita, aldilà del risultato, molto equilibrata e combattiva, dove i gialloneri hanno subito entrambi i gol nella seconda frazione di gioco.

Non esistono alibi per l’allenatore della Baia Alassio: “Rendiamo onore a chi ha vinto, le scuse dopo una sconfitta non funzionano mai. Al campo rianalizzeremo i momenti del match, non siamo comunque stati i soliti delle altre uscite, c’è anche poi da pesare il valore dell’avversario. Il campionato è lungo, nessun risultato oggi avrebbe intaccato il nostro percorso e i ragazzi lo sanno, andiamo avanti. Ancora complimenti al Millesimo, una bella squadra che sicuramente combatterà fino alla fine del campionato”.

