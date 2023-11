Cambiamenti climatici, calo del 30% nelle produzioni: l’allarme delle associazioni agricole

Liguria. Non basta affermare che sia l’agricoltura il settore che più di tutti subisce gli effetti del cambiamento climatico: per farsi un’idea della portata del cambiamento serve, come sempre, fornire cifre e dati. Quest’anno sono parecchi i numeri che lasciano a bocca aperta, primo fra tutti il valore in percentuale del taglio ai raccolti nazionali: dal 12% per il vino fino al 30% per le pesche e nettarine. Una riduzione, questa, che non solo influisce su numerose imprese specializzate, ma che mette seriamente a rischio gli alimenti base della dieta mediterranea.

Questo dato – insieme al drastico calo della produzione dell’olio extravergine nazionale, stimata in circa 290mila tonnellate – è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti nel giorno di San Martino, l’11 novembre. La scorsa domenica si è infatti celebrata la Giornata nazionale del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia, con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori.

