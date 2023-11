Case di comunità, allarme di Sansa: “La giunta Toti vuole privatizzare i medici di base”

Genova. “Sperimentazione di un modello di casa di comunità spoke basato su principi di accreditamento e committenza con sistemi erogativi più flessibili, sotto governance pubblica”. È quanto prevede un emendamento al piano socio-sanitario presentato dal consigliere Stefano Anzalone (in maggioranza, ma uscito dalla Lista Toti) e firmato anche dal resto del centrodestra. “Un emendamento che spalanca le porte della sanità ligure ai privati“, attacca il consigliere d’opposizione Ferruccio Sansa secondo il quale “il rischio è che così cominci la privatizzazione dei medici di base”.

Intanto oggi il nuovo piano sociosanitario della Liguria è stato approvato dalla seconda commissione regionale Salute e sicurezza sociale dopo aver sentito più di 100 persone nelle varie audizioni. Sarà all’esame dell’assemblea legislativa della Liguria martedì 21 novembre. “Un contributo fondamentale per raccogliere pareri e fornire ulteriori contributi sul provvedimento che ha tenuto conto delle diverse esigenze dei nostri territori. Un grande lavoro che ha portato ad avere un documento strategico che definisce le linee guida e gli obiettivi per la fornitura di servizi sociali e sanitari della nostra comunità per gli anni 2023-2025”, dice la consigliera della Lega Mabel Riolfo.

