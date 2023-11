Comune e Asl 5 al lavoro per un progetto di “valorizzazione e gestione” della Rsa Mazzini

Prosegue il percorso che porterà a definire il futuro della Rsa Mazzini, la residenza per anziani di proprietà del Comune della Spezia e di Asl 5 situata in Viale Alpi, nel quartiere di Rebocco. Dalla pandemia la struttura ha continuato a ridurre i posti letto e oggi le prospettive di una riapertura sono affidate a un tavolo di lavoro costituto da Comune e Asl.

Questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri, ha approvato il protocollo che sarà stipulato tra le parti per la ripartenza delle attività della struttura e che definisce le azioni da seguire per il “progetto di valorizzazione e gestione dell’immobile e dei servizi contenuti”.

Con il documento “il Comune della Spezia e Asl 5 ribadiscono l’interesse sociale strategico della Residenza “Mazzini”, in quanto rispondenti alle necessità dei cittadini anziani e dell’utenza socio-sanitaria del nostro territorio”, pertanto hanno affidato al gruppo di lavoro già costituito l’incarico di redigere il piano di fattibilità tecnica ed economica inerente agli investimenti di riqualificazione dell’immobile per lo svolgimento di servizi di residenzialità per anziani sia permanente che temporanea secondo i più alti standard previsti dalla normativa, definendo sia le opere e i livelli di progettazione – con i relativi costi – sia le possibili forme gestionali”.

