La Provincia della Spezia ha emesso nelle scorse ore l’ordinanza che impone a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024 transitano sull’intera rete viaria di competenza dell’ente, di essere muniti di pneumatici invernali o di avere a bordo le catene.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare lungo le strade provinciali solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto o temperature prossime allo zero che possano causare presenza di ghiaccio sulla sede stradale.

L’articolo Dal 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com