Hockey Sarzana batte Giovinazzo e sale al terzo posto

Carattere e tanta voglia di rimanere in alto. Non è stata una vittoria facile per il Gamma Innovation Hockey Sarzana che nella sfida contro l’ AFP Giovinazzo fanalino di coda del campionato di serie A1 ha dovuto stringere i denti per strappare i tre preziosissimi punti. Dopo una partenza lanciata e il doppio vantaggio rossonero con Illuzzi e Garcia in dieci minuti, subiscono nel finale dei primi 25 minuti di gioco, le due reti del fantasista Mura che rendono il match molto spezzettato. A decidere la contesa l’ex Domenico Illuzzi smarcatosi a lato della porta, insaccando su Angelico. E’ stata indubbiamente la serata di Domenico Iluzzi l’ “enfant du pays” pugliese autore di una doppietta ma anche di Simone Corona che ha conservato il vantaggio nel finale parando un rigore al giovane talento Giovinazzese Paolo Colamaria. Hockey Sarzana che incassa la quinta vittoria in sei partite (sconfitta solo a Trissino) e resta nella parte alta della classifica con una gara ancora da recuperare. “Sono soddisfatto, bisognava vincere e non era facile come tutti alla vigilia volevano farci credere – commenta il Presidente Maurizio Corona a fine partita – complimenti al Giovinazzo, che ci ha messo in difficoltà, ma di questo non avevo dubbi e avevo già messo in guardia i miei giocatori (nella foto Domenico Illuzzi festeggia con Simone Corona e gli Incessanti).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com