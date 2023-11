I socialisti ricordano Giorgio Delbene a sette anni dalla scomparsa

I socialisti di Levanto e della Riviera ricordano Giorgio Delbene a sette anni dalla scomparsa (13-11-2016).

“Vecchio” socialista, Giorgio ha dedicato la sua vita alla comunità Levantese e della Riviera. Agli inizi degli anni ’60, non ancora maggiorenne, si iscrive al Psi partecipando attivamente alla vita del partito. Eletto per la prima volta Consigliere Comunale di Levanto nel 1971, è stato Presidente della Comunità Montana della Riviera, più volte Vice-Sindaco, Assessore e Consigliere ininterrottamente per 44 anni. Sempre attento ai più deboli e bisognosi, non ha mai smesso di mettere il suo impegno politico a disposizione degli altri, nonostante la malattia che lo aveva segnato negli ultimi tempi. Vogliamo ricordarlo nei suoi ultimi anni di vita girare per la nostra cittadina in sella alla sua bici, sempre pronto ad ascoltare i problemi e le opionioni dei levantesi, o in occasione dell’otto marzo ad omaggiare tutte le donne con un garofano rosso.

