Il Consorzio dei commercianti rinasce come “Sarzana Vitae”

È stato ufficialmente ricostituito nei giorni scorsi il consorzio di commercianti e cittadini che dopo la prima esperienza – chiusa nel 2018 poco dopo l’insediamento della prima giunta Ponzanelli – riprende il suo percorso con il nome di “Sarzana Vitae” che fu del profumo lanciato con la fortunata Notte Bianca del 2017.

“Inauguriamo oggi questo nuovo percorso – sottolinea il presidente Alessandro Ferrarini – avviato ormai da sei mesi con commercianti e sarzanesi che si sono uniti per ricreare qualcosa di simile a quanto fatto in passato. Il Consorzio avrà infatti il compito di organizzare eventi ed iniziative per valorizzare il tessuto commerciale anche grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria che ringrazio per la partecipazione. Ripartiremo dalla qualità”. “Questo nuovo corso – aggiunge – prenderà il via il 30 novembre con “Note magiche a Sarzana” che fino al 23 dal venerdì alla domenica porterà la musica di tre pianoforti in altrettante location del centro (atrio del Comune, oratorio di Santa Croce e palazzo Picedi Benettini) nelle quali ognuno potrà iscriversi ed esibirsi”. Più a lungo termine sono invece in programma un’iniziativa a febbraio e soprattutto “Sarzana Doc” in estate dopo l’ultima edizione nell’agosto di cinque anni fa.

“Fin dal mio insediamento c’è stato un ottimo dialogo con questo gruppo – osserva l’assessore al commercio Luca Ponzanelli – e ritengo sia importante vedere così tante professionalità e sensibilità unite per il bene della città. È stato raggiunto il primo obiettivo che auspicavo, ovvero aggregare e fare sintesi con il tessuto commerciale perché Sarzana non ha bisogno di singoli o salotti nei quali dare soluzioni ai problemi, è necessario creare una realtà che progetti e porti idee per riempire un calendario che offre ancora molte possibilità con eventi che si autofinanziano appoggiandosi agli indirizzi dell’Amministrazione e alla altre realtà del centro come ad esempio il Distretto Creativo. Lavoreremo per ampliare il perimetro degli eventi in tutta la città. All’epoca del precedente Consorzio ero fuori dalla politica ma non ho problemi ad ammettere che il quel periodo c’erano molte iniziative recuperabili con lo stesso spirito. Non guardo all’appartenenza politica, dobbiamo superare questa fase e recuperare anche quello che di buono c’è stato nel passato”.

“Ci sono alcuni elementi di novità che fanno ben sperare – commenta Nicola Carozza per Confartigianato – come questa nascita dal basso con l’idea di alcuni imprenditori che sentono la necessità di unirsi e costruire un Consorzio che già dal nome richiama il latino perché il tema della cultura è una chiave di lettura essenziale per Sarzana, un luogo bello e pieno di realtà che aveva però perso un po’ della sua identità”.

“Siamo onorati di far parte di questo progetto – aggiunge Giulia Coloru per Confcommercio – come commerciante ci sarei stata a prescindere perché per la nostra città una spinta dal basso come questa è importante. Solo la sinergia fra tutte le componenti consente di migliorarsi e costruire prospettive future”. Orgoglio condiviso anche da Davide Carpeggiani di Cna: “Crediamo che eventi e turismo siano sinergicamente legati e fin da subito abbiamo creduto nel Consorzio e nel suo impegno per la promozione di Sarzana”. Infine Nicola Gianfranchi per Confesercenti: “La volontà dei commercianti di riunirsi nuovamente è stato un elemento fondamentale per la rinascita del Consorzio. In un mercato sempre più globale nel quale il singolo può fare poco è infatti fondamentale unire le forze e creare massa critica”.

Mercato che il Consorzio cercherà di conquistare anche grazie ad una presenza sui canali social con una pagina Facebook (che andrà a sostituire Sarzana online) e un sito con tutte le informazioni utili, anche per chi vorrà sostenere il progetto inscrivendosi (20 euro i commercianti, 10 euro i cittadini) affiancando gli attuali 40 componenti.

L’organigramma del nuovo Consorzio Sarzana Vitae

Presidente: Alessandro Ferrarini

Vice presidente: Thomas Venuta

Tesoriere: Federico Baldassarri

Segretaria: Eleonora Ebainetti

Consiglieri: Simone Anzalone, Tommaso Ausilio, Raffaella Cerreta, Nicola Gianfranchi, Nicola Grasso, Alessandro Isoppo, Antonietta Riccio, Maria Samperi, Simona Zannoni.

Associazioni di categoria: Davide Carpeggiani (Cna), Giulia Coloru (Confcommercio), Sara Di Martino (Confartigianato), Fabio Lombardi (Confesercenti).

