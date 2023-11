Judo Club “Luigi Sicco”, settimo posto per Vladislav Zentsev gli Italiani di Riccione

Savona. Grande soddisfazione per il Judo Club “Luigi Sicco” che al Campionato Italiano Esordienti B A2, che si è svolto lo scorso fine settimana a Riccione, ha sfiorato la finale per il terzo posto con Vladislav Zentsev, atleta ucraino di 14 anni.

Il giovane atleta – allenato dai tecnici Guido Becco, Mauro Ferrando e Mario Cutaia – ha gareggiato nella categoria Under 15 – 50 kg, come unico rappresentante della categoria per la Liguria, piazzandosi al 7° posto su 45 atleti provenienti da tutta Italia.

