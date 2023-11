La Spezia container terminal riceve la visita del presidente della Regione Giovanni Toti

Lo scorso 10 novembre, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha visitato il terminal del Gruppo Contship, accompagnato dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, e dall’amministratore delegato del Gruppo, Matthieu Gasselin.

“Oggi siamo qui per discutere le prospettive di crescita del porto della Spezia, di cui il Gruppo Contship è uno dei principali operatori”, ha dichiarato il presidente Toti. “Abbiamo avuto l’opportunità di discutere la vitalità economica della nostra regione e di visitare un’autentica eccellenza locale. La Spezia Container Terminal si conferma una realtà dinamica che sta dimostrando di saper affrontare le sfide attuali del mercato della logistica e di sapersi adattare con successo ai cambiamenti”. Il presidente ha inoltre espresso fiducia nella continua sinergia tra le imprese locali e le risorse portuali, rafforzando la posizione della Spezia come motore trainante per lo sviluppo economico della Liguria e del Paese.

