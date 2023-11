Lo Spezia incontra Luca D’Angelo, il favorito per il post Alvini

È Luca D’Angelo il favorito a raccogliere in eredità la panchina dello Spezia, pronta a salutare dopo quattro mesi deludenti Massimiliano Alvini. Il pareggio del Picco contro la Ternana è stato l’ultimo atto dell’ex allenatore della Cremonese come tecnico delle Aquile e nella giornata di domani è atteso il comunicato di separazione da Alvini, che resterà a libro paga fino a giugno, quando scadrà il contratto e sarà libero di cominciare una nuova avventura altrove.

D’Angelo, già sondato in estate quando il dossier dei direttori Macia e Melissano era particolarmente ricco di nomi, è un profilo che intriga e convince, un tecnico di polso, che potrebbe riuscire a rimettere sui binari giusti una stagione nata male e che sta proseguendo anche in maniera peggiore. Lo Spezia ha avuto contatti con l’ex allenatore del Pisa, che si è detto più che disponibile a cominciare una nuova avventura alla guida delle Aquile. Servirà ora del tempo tecnico per prendere una decisione, ma la giornata di domani potrebbe essere quella buona per il passaggio di consegne, con l’esonero di Alvini e l’arrivo di D’Angelo, che prima però dovrà trovare un accordo di risoluzione con il Pisa, con cui è legato da un contratto fino a giugno 2024. La speranza è che alla ripresa degli allenamenti di mercoledì lo Spezia abbia già un nuovo tecnico alla guida e che quel tecnico sia proprio D’Angelo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com