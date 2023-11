Musetti: “In via Aldo Moro sessanta famiglie al freddo. Amministrazione convochi assemblea con Arte”

Sopralluogo del consigliere comunale del Partito Democratico di Sarzana Franco Musetti alla Trinità, insieme ai residenti dei civici 1, 2 e 3 di via Aldo Moro. Con loro anche il segretario dell’Unione comunale Marco Baruzzo. I lavori per l’efficientamento energetico e il miglioramento strutturale del fabbricato, finanziati dal PNRR per un importo di quasi un milione e mezzo di euro, dovevano partire a giugno e hanno invece preso l’avvio solo a settembre. L’intervento sull’impianto termico ha provocato disagi alle famiglie: “I nuovi elementi installati su radiatori vecchi di 45 anni sembrano non garantire un adeguato riscaldamento. Alcuni termosifoni – denuncia il consigliere – sono stati montati male, come abbiamo documentato fotograficamente. Ci sono appartamenti al freddo, con nuclei familiari fragili: anziani, malati, disabili e bambini costretti ad affrontare il primo ribasso stagionale delle temperature con coperte e maglioni. Chi può aggiusta la situazione con il fai-da-te, smontando e rimontando gli elementi. Dell’Amministrazione Comunale, passata la campagna elettorale, non si fa vivo nessuno”.

