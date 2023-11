Nuoto, al Trofeo Nico Sapio in vasca anche Esordienti e Ragazzi: ecco i vincitori

Genova. Gran finale per la 49a edizione del Trofeo Nico Sapio, la rassegna natatoria in scena presso il complesso natatorio My Sport Village Sciorba con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova.

Domenica speciale dedicata a Esordienti A e Ragazzi e grandissimo entusiasmo sugli spalti. I padroni di casa del Genova Nuoto My Sport conquistano la prima posizione nella classifica degli Esordienti A davanti a Libertas Nuoto Chivasso e Idea Sport. Tra i Ragazzi l’affermazione della Sisport davanti a Superba Nuoto e Gam Team Brescia. La Libertas Nuoto, in virtù della somma dei punteggi delle due categorie, alza la Coppa Luigi Gardella, intitolata alla memoria dello storico presidente del Genova Nuoto e ideatore del Trofeo Nico Sapio. Il premio dedicato a Francesco “Gino” Saverino, per l’allenatore della squadra prima classificata nella sommatoria dei tre giorni della competizione, va al Circolo Canottieri Aniene, leader con 179 punti davanti a GAM Team (169) e Ins Sport Rane rosse (130).

