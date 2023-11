Nuoto, Trofeo Nico Sapio: Thomas Ceccon e Benedetta Pilato migliori prestazioni assolute

Genova. Si chiude nel segno di Thomas Ceccon e Benedetta Pilato il programma assoluto del 49° Trofeo Nico Sapio disputato presso il complesso natatorio My Sport Village Sciorba con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova.

I 200 misti di Thomas Ceccon e 100 rana di Benedetta Pilato sono le due miglior prestazioni del 49° Trofeo Nico Sapio. A Ceccon va il Trofeo Alfredo Provenzali per la miglior prestazione assoluta. Le Fiamme Oro vincono la classifica assoluta del Trofeo Sapio, il Gam Team Brescia quella Juniores.

