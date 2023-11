Ottima domenica per il Park Tennis Genova: verdetti aperti in A1 maschile e A2 femminile

Genova. Domenica per cuori forti in casa Park Tennis Genova. Nella quinta giornata di Serie A1 maschile i gialloblù vincono 4-2 contro Match Ball Siracusa mentre nella Serie A2 femminile le liguri pareggiano 2-2 in rimonta sul campo del Tennis Training Foligno.

Il Girone A della Serie A1 maschile si conferma equilibratissimo.Il Tc Italia batte la capolista Tc Crema 5-1 mentre il Park Tennis ospita a Genova il Match Ball Siracusa. Buona la “prima” per Marius Copil che batte in due set Antonio Caruso (6/4, 6/1). Gianluca Mager, sempre più leader del gruppo, non lascia neppure un game ad Antonio Massara (6/0, 6/0). I siciliani accorciano le distanze grazie ad Alessandro Ingarao che ha la meglio su Luigi Sorrentino per 6/1, 6/2. Occhi puntati sul quarto singolo, quindi, con Matteo Viola che lotta alla pari con Philippe Yannich Maden. Primo set tiratissimo che finisce al tie-break per lo straniero (8/6). Reazione super del gialloblu che vince 6/3 il secondo parziale, ma cede nel terzo per 6/2. Alla fine dei singolari è quindi parità per 2-2.

