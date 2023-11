Pallanuoto M/ Inizio con vittoria per la Chiavari Nuoto (9-6) contro Carrara

Dalla Chiavari Nuoto su Facebook

Prima trasferta per i verdeblu di Mister Dinu che coincide anche con la prima vittoria in Campionato. Alla piscina Mori di La Spezia i chiavaresi ottengono i primi tre punti della stagione superando per 9-6 il Circolo Nautico Marina di Carrara. Un match dal sapore di derby, visti gli ex in campo tra le fila gialloblu. Partita decisamente non facile, che però la Chiavari Nuoto riesce a chiudere in tre tempi, giocando in maniera attenta sia in fase offensiva che in fase difensiva. Un po’ sotto tono l’ultima frazione di gioco che ha visto i toscani cercare di tornare in partita sfruttando diverse occasioni nell’area verdeblu. Tre punti molto preziosi per il morale e il prosieguo della stagione. Adesso testa al Derby, ci aspetta una settimana di lavoro intensa per preparare al meglio l’appuntamento di sabato 18 corrente mese contro il Lavagna’90 tra le mura amiche della nostra Mario Ravera. Tribune gremite perché i tifosi devono essere il quindicesimo uomo in vasca. Avanti verdeblu, forza Chiavari Nuoto!

CN Marina di Carrara: Cavo, Priolo, Zampini 1, Bertagna 3, Maltinti, Gilardo, Botto G 1, Palmieri, Barrile, Cappelli, Bisso, Ottazzi 1, Merano, Signorini.

All. Scopsi

Chiavari Nuoto: Dinu, Ghio, Giordano 2, Demarchi, Fondelli, Perongini 2, Lanzoni 2, Chiavaccini, Raineri 1, Schiaffino N, Gitto 2, SchiaffinoF, Noli.

All. Dinu R.

Usciti per limite di falli Barrile (M) e Schiaffino (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: C.N Marina di Carrara 3/14 e Chiavari Nuoto 6/10.

Arbitri: Petronilli – Campora

