L’attaccante dello Spezia Pio Esposito è stato convocato dalla nazionale Under21 per le due partite di qualificazione all’Europeo 2025 che gli Azzurrini disputeranno giovedì 16 contro San Marino e martedì 21 contro l’Irlanda. Chiamata in azzurro anche per il portiere Francesco Plaia che raggiungerà i compagni dell’Under18 per gli impegni del 16 e del 19 novembre contro la Romania.

L’articolo Pio Esposito e Plaia convocati in nazionale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com