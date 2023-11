Pontremolese, Casabianca: “Con Toti e Meloni zero finanziamenti”

“Come Partito Democratico vogliamo ringraziare il Viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e il Presidente Giovanni Toti, che lo scorso venerdì sono calati alla Spezia al convegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, per dirci che grazie al loro buon cuore la ferrovia Pontremolese può attendere con calma la fine del 2026, quando saranno completate in tutta Italia le opere finanziate in con il Pnrr. Nel frattempo quelli stessi pensano di inaugurare nel 2026 la nuova ferrovia del Terzo Valico dei Giovi, opera sicuramente strategica per i porti di Genova e Savona, alla quale si sta lavorando dal 2012 e dal costo di quasi 7 miliardi.

Invece per la nostra Pontremolese, dal costo totale di 4,5 miliardi e che a tutt’oggi deve essere ancora raddoppiata per circa 60 km, il Governo Meloni e la Regione Liguria prevedono per i prossimi anni zero finanziamenti.

A tutt’oggi gli unici lavori finanziati, che partiranno nel 2024, sono il raddoppio della tratta tra Parma e Vicofertile di 8 km. da concludere nel 2028, finanziata con 470 milioni, 80 dei quali reperiti dal ministro Orlando nell’estate del 2020 con un emendamento al Decreto Rilancio. Come sanno bene nel nord Italia e nel nord Europa la ferrovia Pontremolese rappresenta l’acceso al mare più vicino e più diretto sia per la pianura padana, che per il mercato tedesco attraverso il Valico del Brennero. Pertanto la sua realizzazione sarebbe oro colato per il traffico merci dei porti della Spezia e di Marina di Carrara e anche per aumentare i flussi turistici dei viaggiatori nel nostro golfo. Invece di fare infinite passerelle a dibattiti e convegni , sarebbe dunque opportuno trovare il prima possibile alcune centinaia di milioni di euro per avere almeno i progetti definitivi ed esecutivi (e non come abbiamo oggi solo degli studi di fattibilità e dei preliminari quasi del tutto inutili) di tutta la linea ancora a binario unico, compresa naturalmente la tratta fondamentale: la galleria di Valico tra Pontremoli e Berceto di circa 21 km. I rappresentanti del Pd sia in Regione Liguria e soprattutto nel Parlamento si attiveranno per far in modo che vengano reperite le risorse essenziali per fare in modo che la ferrovia Pontremolese non resti per sempre nei sogni e nei desideri di noi spezzini”.

Giorgio Casabianca

Responsabile Infrastrutture PD Provinciale

