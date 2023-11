Ragazzi e ragazze leggono ai passanti le storie che li hanno fatti innamorare della lettura

Proviamo a chiedere a ragazzi e ragazze se amano leggere: probabilmente, alzando la testa dai loro smartphone, vi risponderanno di no.

Eppure, in un sabato mattina qualunque, sotto i portici della bella Via Chiodo, ecco comparire per miracolo un piccolo manipolo di adolescenti armati di libri e voce, pronti a leggere per tutti i passanti e i bambini di ogni età le storie che più li hanno più affascinati quando erano bambini: è quello che è accaduto sabato scorso presso l’accogliente Libreria Ricci della Spezia, dove si è svolta la manifestazione: “Io leggo per te, letture multiculturali per crescere”.

