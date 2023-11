Rigassificatore, Quelli della catena a Toti: “In piazza Sisto nessuna élite, ma solo una protesta civica”

Savona. “A chi si rivolge il messaggio comparso ieri sulla pagina Facebook del Presidente e Commissario Giovanni Toti? Non può essere certo indirizzato alle 3000 persone presenti in Piazza Sisto sabato 11 novembre a Savona. La domanda è più che lecita perchè in piazza c’erano nuovamente giovani e meno giovani, impiegati e baristi, pensionati e disoccupati, di destra e di sinistra: come è possibile anche solo pensare di etichettarli come ‘protesta d’élite‘?”. Lo fa sapere, in una nota, il direttivo del gruppo “Quelli della catena”.

“Sul palco – fanno sapere – si sono alternati attori, giovani cantanti e alcuni amministratori locali e regionali, che a differenza del Presidente della Regione Liguria, non si sono sottratti al confronto e ai vincoli di mandato di cui sono investiti: rappresentare tutti i cittadini e difenderne i diritti violentati dalla decisione unilaterale presa dal Commissario Toti nel perseguire questo scellerato progetto. Quella piazza multicolore, a cui non interessano i fili, a cui il pesto piace da sempre tanto da proporre uno scambio tra la chiatta promozionale sul Tamigi e quella traboccante d’ipoclorito di sodio impostaci a una manciata di chilometri dalle spiagge Bandiera Blu di Savona e dal Santuario dei Cetacei, a cui interessa il permanere dei turisti e dei croceristi tra le nostre vie e sulle nostre spiagge in barba a chi non li vuole ad ‘occupare i marciapiedi e i tavoli dei bar’, rispedisce il messaggio social al mittente“.

