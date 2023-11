Sabato pomeriggio agitato in Via Chiodo. Arrivano i provvedimenti: convalidati due arresti

Sono arrivati i provvedimenti per quanto accaduto sabato nel tardo pomeriggio in Via Chiodo alla Spezia. Il bilancio è di due arresti per resistenza a pubblico ufficiale poi convalidati questa mattina dal giudice. A finire in manette sono un 27enne e un 39nne poi rimessi in libertà in attesa del processo. I Carabinieri della Spezia hanno ricostruito l’intera vicenda: tutto è cominciato verso le 18, nella centralissima Via Chiodo dove durante un servizio di controllo sul territorio i militari sono stati richiamati per una coppia di uomini che, in preda ai fumi dell’alcol, arrecavano disturbo in un bar sulla via con un atteggiamento molesto e violento secondo quanto riferito dall’Arma.

I due alla vista dei Carabinieri che nell’occasione venivano supportati anche da un equipaggio delle Volanti della Questura della Spezia, al posto di calmarsi si sono avventati contro le forze dell’ordine aggredendole. Una volta fermati sono scattati tutti i vari procedimenti, l’arresto in flagranza di reato e fino a stamattina quando l’arresto è stato convalidato.

