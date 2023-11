Sabato visita guidata al castello di Madrignano

Proseguono gli eventi novembrini di “Passeggiate narrative”, promossi nell’ambito del progetto “Una vita, tanti cammini. La Via dei monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie”, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo – bando Territori in Luce.

Sabato 18 novembre alle ore 15.30 il Castello Malaspina di Madrignano sarà il protagonista di una suggestiva visita guidata adatta ad adulti e famiglie, per scoprire la storia del territorio.

Sarà un’occasione per immergersi nella bellezza incontaminata dell’entroterra spezzino e vivere

un’esperienza di fruizione coinvolgente, circondati dai colori dell’autunno.

Il racconto sarà affidato agli ambienti e agli spazi carichi di fascino e ai reperti archeologici esposti,

provenienti da diversi musei ed eccezionalmente riuniti.

Per info e prenotazione: Amanda 334 996 8868 e Silvia 389 946 4044

Ticket: 5,00 €

L’articolo “Europa, ciò che ci unisce agli altri Paesi europei”, conferenza in Sala Dante proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com