Sanità, in Liguria piano da 50 milioni per azzerare le “fughe”. Asili nido gratis per le famiglie più povere

Genova. Un pacchetto da 50 milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, finanziando sia le aziende sanitarie pubbliche sia i privati. E poi una dotazione di circa 8 milioni per garantire l’asilo nido gratis alle famiglie con Isee inferiore a 35mila euro, per una platea stimata di oltre 22mila nuclei. Negli asili e nelle scuole dell’infanzia verrà poi inserita la sperimentazione dell’insegnamento della lingua inglese attraverso la formazione degli insegnanti, su base volontaria. Sono le principali misure della manovra da 7 miliardi approvata dalla giunta e presentata oggi dal presidente ligure Giovanni Toti prima dell’avvio del consueto iter per l’approvazione in Consiglio durante la sessione di bilancio invernale.

L’intervento sulle liste d’attesa “è l’operazione più potente fatta negli ultimi anni e dovrebbe azzerare le fughe sanitarie per necessità verso altre regioni, cioè quelle di chi va oltre perché non riesce a ottenere le prestazioni richieste in Liguria”, commenta Toti. Si tratta “in parte di fondi regionali e in parte di quello che il governo destina alle Regioni per la riduzione delle liste d’attesa. Le useremo per pagare al sistema pubblico, privato convenzionato e privato accreditato una serie di operazioni a piè di lista, che non entrano nei bilanci come ulteriori costi, ma vengono affidati tramite gare e liquidati sulla base delle effettive prestazioni erogate e delle tariffe Drg”.

