Da “Caversazio Sindaco – L’Alternativa per Santa”

I problemi legati alla raccolta differenziata, in particolare quelli legati al “porta a porta”, sono molteplici: cinghiali, spazzatura sparsa per la città, difficoltà per ristoratori ed esercenti.

La nostra proposta è molto chiara: eliminare i “mastelli” e modificare il sistema di raccolta differenziata.

Cosa accadrà? Ne parliamo insieme al Cinema Centrale giovedì 30 novembre dalle ore 21.

