Scuole, l’amministrazione di Lerici alla Provincia: “Se va avanti piano dimensionamento noi ce ne chiamiamo fuori”

Se domani il Consiglio provinciale approverà la delibera del piano di dimensionamento scolastico, non sarà con l’avallo dell’amministrazione comunale di Lerici. Lo hanno chiarito stasera, nella seduta di Commissione Istruzione convocata in mattinata, il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, e l’assessore competente, Laura Toracca. Una posizione imperniata su ragioni di metodo, hanno spiegato – mentre il merito, com’è noto, è l’ipotesi di accorpamento tra l’Isa lericino e l’Isa19 (Riccò del Golfo, Beverino, Pignone). “Il nostro Istituto comprensivo conta 605 alunni – ha detto Toracca stasera in sala consiliare – e con il nuovo limite per l’autonomia, tra 900 e 961 alunni, sarà impossibile mantenere l’autonomia stessa. L’ipotesi di accorpamento con l’Isa19, anche se è un po’ fantasiosa, ci è parsa una possibilità sulla quale poter aprire un ragionamento, che consentirebbe a Lerici di essere, come sede, capofila di un accorpamento, mantenendo la segreteria, anche se molto probabilmente, per questione di anzianità, porterebbe a perdere il dirigente, in luogo di quello di Riccò, che però starebbe qui. Ma, appunto, era necessario aprire un confronto con la parte scolastica, con i sindacati, che non c’è stato. Sono molto dispiaciuta che la Provincia abbia mal condotto questa situazione che per tanti istituti poteva essere un’opportunità”. E verso Via Veneto oggi sono partite due Pec. “Con una prima Pec inviata stamattina – ha spiegato Toracca – abbiamo informato la Provincia di ritenere improponibile ogni operazione senza prima i necessari passaggi con i sindacati. A questa prima comunicazione, a cui non abbiamo avuto riscontro, ha fatto seguito un’altra Pec questa sera, in cui ribadiamo all’ente provinciale quanto già espresso e aggiungiamo che nel caso decidessero di andare avanti, noi ce ne chiamiamo fuori, a queste condizioni non ci siamo, per rispetto dei lavoratori, di chi sta nelle scuole, a cui non vogliamo venga messo davanti un fatto compiuto, senza un tavolo sindacale, ammesso che fare una cosa del genere sia legale, e nel caso si potrebbe valutare un ricorso”.

“Certe decisioni – ha sottolineato il primo cittadino Leonardo Paoletti – devono essere prese in percorso che necessariamente comprendono un incontro tra scuola, Provveditorato, sindacati, anche perché c’è un contratto nazionale di lavoro, con tutti i contratti integrativi, che disciplina la mobilità del personale; non si possono prendere decisioni del genere senza valutare questi aspetti. Se domani il Consiglio provinciale prenderà una decisione sul dimensionamento, qualunque sia, non esprimerà la volontà del Comune di Lerici, perché c’è un problema di metodo”.

