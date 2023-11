Area Enel, i 13,7 milioni per l’idrogeno andranno altrove. In Comune scontro sulla destinazione industriale

Il futuro dell’area Enel continua a far discutere la politica spezzina. Nel giro di poche ore, infatti, le vicende che riguardano i 70 ettari di Vallegrande occupati per sessant’anni dalla centrale a carbone e oggi alla ricerca di idee e risorse sono state protagoniste prima a Palazzo civico a Genova, rispettivamente nel corso delle sedute di consiglio comunale e consiglio regionale.

Nella serata di ieri la mozione presentata dal Pd ed esposta da Marco Raffaelli è stata bocciata senza mezze misure dal centrodestra. I dem, vista la rinuncia di Enel al progetto per la produzione di idrogeno, chiedevano all’amministrazione di sposare la candidatura dell’area quale sede della futura seconda fabbrica di pannelli fotovoltaici annunciata nei mesi scorsi dall’azienda sul suolo nazionale.

Un’ipotesi che il Pd chiedeva di portare all’interno dei tavoli istituiti con Enel e gli stakeholder e nei confronti con la Regione, affinché promuova questa soluzione.

Il centrodestra con Giacomo Peserico ha rimbalzato il documento motivandolo con il recente dibattito sull’addio all’idrogeno e sostenendo che la riconversione dovrà essere di tipo industriale, a valle di un dialogo con Enel che porti occupazione di qualità indipendentemente dalla tipologia di impianto, da definire nel tempo.

In consiglio regionale l’argomento è stato toccato questa mattina in seguito a due interrogazioni, presentate dal consigliere Pd Davide Natale e da quello della Lista Sansa, Roberto Centi.

In particolare i due esponenti della minoranza hanno chiesto quali siano le intenzioni della giunta sull’area visto che Enel si era aggiudicata il bando regionale con fondi Pnrr di 13,7 milioni di euro con il progetto di produzione di idrogeno verde, già finito in soffitta.

Il neo assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, dopo aver precisato che la Regione non è tra i sottoscrittori del protocollo siglato dal Comune e da Enel, ha confermato che l’azienda il 30 ottobre ha specificato di ritenere di non avviare il progetto, in quanto non rispettava i parametri minimi di sostenibilità economica.

Piana ha proseguito spiegando che la Regione non può che prendere atto della decisione di Enel ma che gli uffici competenti si sono messi subito in contatto con il ministero, che aveva assegnato per la Liguria 14 milioni di euro (13,7 milioni a Enel, primo in graduatoria, e 280 mila euro al secondo classificato) per garantire, in caso di assenso ministeriale, il finanziamento integrale dei progetti che seguivano in graduatoria.