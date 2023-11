Basket, Valpetronio cede il passo a Next Step Rapallo

Casarza Ligure. Sconfitta esterna per Valpetronio Basket nella Conference Levante di Divisione Regionale 1 contro Next Step Rapallo. Buona prova corale dei ragazzi di coach Callea che, a dispetto del risultato, sono rimasti in partita fino alla fine del terzo quarto.

Avvio-sprint da parte dei rapallesi nel primo quarto, con Valpetronio che cerca di tenere testa alla fisicità degli avversari. Se nel primo tempo Next Step fa registrare il suo +19, al rientro dagli spogliatoi la Valle non si scompone, mettendo a referto un parziale che porterà i casarzesi a circa dieci punti di distanza. Nell’ultimo quarto, infine, l’allungo di Rapallo che permette loro di conquistare i due punti.

