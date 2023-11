Calcio, Ceriale sconfitto dal Legino. Sansalone: “Non dobbiamo avere paura. Fiducia nei ragazzi, a dicembre resteranno tutti”

Sconfitta di misura per la nostra Prima Squadra al Ruffinengo contro il Legino. Decisiva una bella punizione di Michele Romeo che permette ai savonesi di allungare a +5 il vantaggio su di noi.

Pietro Sansalone racconta di una partita bloccata dalla paura: “Non siamo riusciti ad esprimerci con le nostre solite trame di gioco, come sappiamo fare. Abbiamo iniziato a giocare solo quando è arrivato il gol del Legino. La colpa è anche mia perché probabilmente non si è trasmessa la giusta carica ad una gara che poteva essere importante per la classifica. Purtroppo è da due domeniche ci manca una concentrazione totale. A volte lasciamo un tempo agli avversari e in Promozione questo errore spesso si paga a caro prezzo. Impararlo fa parte del nostro percorso di maturazione: bisogna essere concentrati dal primo minuto di gioco“.

