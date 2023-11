Ceriale, cadavere nel torrente: disposta l’autopsia, proseguono le indagini

Ceriale. E’ ancora giallo sul cadavere rinvenuto oggi intorno alle 14.00 sul greto del torrente Cuore a Ceriale, nei pressi di via Tagliasacchi. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da una donna che stava passeggiando con il figlio e si è accorta di un forte odore provenire dal corso d’acqua cerialese. A quel punto ha allertato la vicina Croce Rossa, con i volontari che hanno rinvenuto la perdona deceduta sotto una coperta.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono prontamente intervenuti i carabinieri, la polizia locale di Ceriale e la Scientifica per i rilievi del caso. Sul luogo del ritrovamento anche il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro e il medico legale. Da una prima ricognizione del cadavere il corpo era in avanzato stato di decomposizione e sono ancora in corso gli accertamenti per una sua identificazione: si tratterebbe di un uomo di mezza età.

