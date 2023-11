Cerreto Laghi compie 70 anni di attività: dall’8 dicembre via a una stagione speciale

Quest’inverno gli impianti di risalita di Cerreto Laghi compiranno il loro 70esimo anno di attività. A partire dall’inverno 1953/1954 lo sci è stato sempre un elemento fondamentale per la località localizzata all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

“Ricordiamo che Cerreto Laghi è la località turistica principale dell’Appennino ed è un punto di riferimento per i turisti e per l’intero territorio montano in cui sono localizzate numerose attività commerciali e turistiche. Per quest’occasione – affermano i gestori degli impianti di risalita – sarà organizzata una grande iniziativa di animazione che durerà tutta la stagione invernale e rilancerà la stazione anche per i prossimi anni”.

