Creative Academy di Savona, ecco i primi diplomati della scuola di regia e recitazione cinematografica

Savona. Nella giornata di venerdì 27 ottobre al Filmstudio di Savona presso le Officine Solimano si è svolta una serata dedicata alla Creative Academy la prima scuola di formazione professionale per i mestieri del cinema nella città di Savona.

Durante la serata si sono proiettati sei cortometraggi realizzati dagli allievi della scuola, che si sono messi in gioco non solo come attori ma anche come registi, autori e tecnici, proponendo una varietà di temi e di generi molto ampia e dimostrando quanta creatività e qualità c’è nella nostra città. Si è poi parlato in modo più ampio del progetto “Creative Academy” e dei futuri sviluppi.

