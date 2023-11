Dalla musica all’immobiliare alla gastronomia: il giovane imprenditore savonese Riccardo Patruno “Leader in azione” di Forbes

Savona. Musica e discografia, per cominciare. Poi comunicazione e promozione turistica, mercato immobiliare e ora gastronomia. Ha poco più di vent’anni, ma la carriera di Riccardo Patruno, giovane imprenditore savonese, è già piuttosto ampia e variegata e caratterizzata da una importante serie di successi. Tant’è che l’edizione italiana di Forbes, nota rivista di economia, finanza, industria, investimenti e marketing, lo ha identificato come “Leader in azione” e gli ha dedicato un servizio sul numero di novembre.

Come raccontato da Forbes, la carriera di Riccardo Patruno inizia a soli 19 anni, quando insieme al socio Davide Alpino sigla un contratto discografico con la Spinnin Records. Il duo, noto come Maximals, inizia quindi un tour che li porta ad esibirsi in Europa, India e Olanda.

