Dirigente dello Spezia minacciato sotto casa da individui travisati

Nuovo inquietante episodio ai danni di un tesserato dello Spezia Calcio. Dopo l’auto vandalizzata dell’attaccante Daniele Verde, un dirigente di spicco della società avrebbe subito minacce da alcuni individui travisati che lo hanno atteso sotto la propria abitazione. Il professionista, che non ha al momento sporto denuncia, è stato invitato a dimettersi e lasciare il sodalizio ligure.

Squadra e società erano state contestate domenica sera al termine della partita pareggiata contro la Ternana, risultato che lascia la squadra al terzultimo posto in classifica in serie B ed è costato la panchina al tecnico Massimiliano Alvini. Nelle ore successive, frasi di tono minaccioso nei confronti della dirigenza, in particolare del settore sportivo, sono apparse su social network e altri spazi virtuali frequentati dai tifosi. Il club non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma del fatto è informata la Questura.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com