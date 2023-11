Fondi per la sanità, Ansaldi: “Dando più peso all’età media della popolazione, per la Liguria 150 milioni in più ogni anno”

Liguria. Rimodulare la ripartizione del fondo nazionale per la sanità tenendo in maggiore considerazione l’età media della popolazione delle diverse regioni: è quanto proposto oggi, intervenendo alla conferenza di apertura della quinta edizione del Silver Economy Forum – in programma fino al 16 novembre al Palazzo della Meridiana di Genova –, dal direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi: “Prendendo in esame il monitoraggio della spesa sanitaria effettuato dai ministeri dell’Economia e della Finanza e della Salute, si scopre che la spesa pro capite di un anziano di 80 anni è quattro volte superiore a quella di un adulto di 50 anni per la specialistica ambulatoriale, e addirittura sei volte superiore per la spesa farmaceutica”.

“Nel decidere quanto stanziare alle diverse regioni, però, oggi non si tiene conto di questo incremento di spesa legato al variare dell’età, mentre per la spesa ospedaliera viene considerato solo al 50%. Se ci fosse dunque un adeguamento del riparto dei fondi per la sanità che utilizzasse come riferimento il monitoraggio del Mef, alla Liguria sarebbero destinati, ogni anno, 150 milioni di euro in più”.

