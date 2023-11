Fumata bianca: Luca D’Angelo sarà il nuovo allenatore dello Spezia

Fumata bianca, lo Spezia si prepara ad accogliere un nuovo allenatore in panchina: Luca D’Angelo. Decisivo l’incontro del tardo pomeriggio al Ferdeghini, quando attorno alle ore 19 l’ex tecnico del Pisa è arrivato in sede alla Spezia. Una riunione di circa un’ora con la dirigenza al completo, dai direttori Macia e Melissano all’AD Gazzoli, che hanno trovato una quadra e scelto quello che sarà il successore di Massimiliano Alvini, ufficiosamente già esonerato dal club dopo il pareggio con la Ternana.

D’Angelo firmerà con lo Spezia un contratto di sei mesi, con opzione di prolungamento per un’altra stagione in caso di salvezza della squadra bianca. Un epilogo che accontenta tutti, dalla dirigenza che trova un tecnico di grande carisma, allo stesso D’Angelo, che dopo l’addio al Pisa dello scorso giugno aveva tanta voglia di rimettersi in gioco. Restano alcuni dettagli da limare, come l’inserimento di alcuni uomini di D’Angelo nello staff tecnico e lo svincolo dell’allenatore dal Pisa, con cui è legato fino a giugno 2024. Proprio questo aspetto potrebbe essere presto risolto: come fa sapere il club toscano, a D’Angelo basterà inviare una mail per comunicare l’accordo raggiunto con le Aquile e a quel punto il Pisa lo svincolerà dal contratto. Diverso invece il discorso qualora D’Angelo chiedesse una buonuscita dai nerazzurri, che a quel punto dovranno incontrare gli avvocati del tecnico per trovare un accordo.

