Incendio Terminal Traghetti, la rabbia dei negozianti della galleria commerciale: “Fateci riaprire”

Genova. Non hanno subito danni. Si trovano anche fisicamente lontani dal vano tecnico dove il 31 ottobre è divampato l’incendio al Terminal Traghetti. Hanno merce e documenti ancora all’interno dei negozi. E, soprattutto, dopo due settimane di stop forzato e senza una prospettiva di riapertura a breve, temono che i clienti cambino abitudini per sempre.

Il rischio, per le 20 attività della galleria commerciale del Terminal Traghetti, è di non riaprire affatto. “Siamo stati preoccupati, molto preoccupati, fino a qualche giorno fa, adesso iniziamo a essere arrabbiati – dice Vittorio Casabona, dentista con studio all’interno del Terminal – stiamo aspettando che chi deve eseguire le indagini faccia quello che deve ma ci chiediamo perché non si possa transennare un’area e consentire alle attività di operare regolarmente visto che la galleria è perfettamente agibile”.

