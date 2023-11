La musica sacra e quel legame senza pregiudizi con la Cina: Sarzana ricorda Maberini

Il prossimo sabato 25 novembre, nella sala consiliare del Comune di Sarzana, poi al Museo Diocesano e di seguito in Cattedrale, verrà ricordato Ferdinando Maberini (Ortonovo, 1886-1956), sacerdote, musicista, compositore di musica sacra, insegnante di musica e liturgia, con un forte legame con il mondo cinese. Nel medesimo giorno prenderà il via al Museo Diocesano di Sarzana una mostra (“La Collezione Maberini. Ricordi di un sacerdote a Macao”) dedicata al Fondo Maberini, al centro di un progetto di valorizzazione curato dal Diocesano sarzanese in collaborazione con il Seminario vescovile e il Conservatorio G. Puccini della Spezia. Il fondo è un insieme eterogeneo costituito da documenti d’archivio, materiale librario e manufatti artistici di produzione cinese, conservato al Seminario, ove hanno sede la Biblioteca diocesana Nicolò V e l’Archivio storico diocesano.

Diplomato in canto gregoriano e sacra composizione presso la Pontificia Scuola Superiore di Musica Sacra a Roma, Maberini insegnò musica nel Seminario di Macao, all’epoca colonia portoghese, dal 1923 al 1928. Per favorire l’avvicinamento dei seminaristi cinesi alle pratiche liturgiche studiò la musica cinese, grazie a una solida preparazione musicale e ad una sensibilità esente da pregiudizi. Dopo un breve soggiorno negli Usa, nel 1931 rientrò in Italia per insegnare dapprima nel Seminario Maggiore di Fano e poi presso il Seminario vescovile di Sarzana.

Alla sua morte lasciò al Seminario tutti i manufatti artistici cinesi, i suoi scritti, il suo pianoforte e la sua biblioteca.

