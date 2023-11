Service del Lions club di Sarzana in collaborazione con ottica Bardi fatto per il mese della vista. Più di 350 paia di occhiali usati sono stati raccolti e ora andranno a chi non può permetterseli. L’iniziativa era stata annunciata circa un mese fa ed ha ottenuto un notevole riscontro.

