Liguria. Nonostante la presenza dell’alta pressione correnti umide meridionali determinano della nuvolosità sulla nostra regione, migliora mercoledì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità irregolare sul centro-levante, risulterà maggiormente compatta in prossimità dei rilievi, qui non si escludono pioviggini o deboli piovaschi associati. Velature in transito sul resto della regione.

