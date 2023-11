“Nostro destino con Ameglia e Arcola, perderemo segreteria e dirigenza”

“Il nostro destino sarà molto probabilmente perdere l’Istituto comprensivo e accorparci con Arcola e Ameglia. Resteranno le scuole, gli alunni, gli insegnanti, ma perderemo segreteria e dirigenza scolastica e a noi questo dispiace tantissimo. Perciò di fronte all’ipotesi dell’accorpamento con l’Isa 19, che poteva vederci capofila – e con Riccò in questi anni abbiamo sviluppato una serie di progetti e relazioni -, abbiamo aperto alla possibilità che si aprisse un ragionamento in merito con le forze sindacali, che però non c’è stato”. Così l’assessore all’Istruzione del Comune di Lerici, Laura Toracca, ieri sera nel corso della commissione consiliare nel corso della quale l’amministrazione comunale lericina ha chiarito che una eventuale approvazione del piano di dimensionamento scolastico – avvenuta poi nella giornata odierna – sarebbe stata da considerare priva dell’avallo politico di Piazza Bacigalupi, ritenendo l’amministrazione Paoletti essere mancato il necessario confronto con scuola e sindacati. Come sopra riportato, in commissione l’assessore ha altresì delineato un probabile futuro con Ameglia e Arcola, mettendo di lato quell’ipotesi dell’accorpamento con l’Isa 19 (Riccò del Golfo, Beverino, Pignone) che oggi in Consiglio provinciale è ufficialmente uscita di scena.

L’assessore Toracca, in apertura di commissione, andando indietro di qualche tempo aveva altresì osservato che “in questi anni, dal 2016, abbiamo chiesto ad Ameglia, già accorpata con Arcola, di accorparsi a noi, e la volontà era reciproca. Non si è però mai ottemperato in questo senso, la Provincia ha sempre preso decisioni differenti. E poi tra Ameglia e Arcola all’accorpamento è subentrata la fusione. Il nostro destino sarà probabilmente accorparci con Arcola/Ameglia, comprensivo che ha numeri alti. Noi siamo piccoli e attorno abbiamo tutti grandi, non possiamo essere capofila. Possibilità invece realizzabile accorpandosi con realtà più piccole”. Come appunto l’Isa 19, ma se già dalla commissione di ieri sera questa via sembrava ormai non più percorribile, oggi ne è arrivata la certificazione con il voto consiliare.

