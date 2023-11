Nuova apertura in via XXV Aprile: arriva il brand di scarpe Sebago

Genova. Arriva un nuovo negozio in via XXV Aprile, negli spazi in precedenza occupati da un antiquario. Si tratta di un nuovo punto vendita di Sebago, storico brand americano di scarpe che oggi fa parte del gruppo BasicNet, lo stesso che possiede già Superga e K-Way.

La data di apertura del punto vendita, ai civici 25 e 27 rosso di vi XXV Aprile, non è ancora stata annunciata ufficialmente: sulle tre vetrine campeggiano coperture con la scritta “opening soon”, ed è altamente probabile che l’inaugurazione avverrà in tempo per Natale.

