Parentucelli, studenti in viaggio di istruzione tra i vigneti del Trentino e il lager di Dachau

L’Istituto superiore Parentucelli Arzelà ha iniziato l’organizzazione per i suoi studenti dei viaggi di istruzione nell’ambito del programma didattico dell’anno scolastico in corso. Le prime destinazioni, il Trentino, l’Austria e la Germania, dove i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino alcune realtà di interesse ambientale, culturale e storico con visite a impianti di produzione di energia rinnovabile, a fattorie biologiche e a luoghi simbolo della tragedia del Nazismo.

La gita ha rappresentato per la scuola guidata dal dirigente Generoso Cardinale un momento di particolare valore per la partecipazione di alunni di quattro classi quinte di tutti gli indirizzi dell’istituto, dal professionale agrario al liceo scientifico. Il viaggio è stato organizzato con particolare cura ai diversi interessi degli studenti, in rapporto alle programmazioni disciplinari, dai docenti accompagnatori Paolo Mazzoli e Massimo caleo ed in particolare da Riccardo Simonelli.

