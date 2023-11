Peste suina, dal Ministero 19,6mln per i danni agli allevamenti

“Regione Liguria accoglie con soddisfazione, in recepimento delle istanze del territorio che abbiamo portato avanti insieme agli altri assessori regionali all’allevamento, lo sblocco di oltre 19,6 milioni di euro per il sostegno alla filiera suinicola italiana, danneggiata indirettamente dalle misure sanitarie di contenimento per la peste suina africana (PSA) nel periodo che va dal 1 luglio del 2022 al 31 luglio 2023″.

È il commento del vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e all’Allevamento Alessandro Piana, alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Agricoltura che vara il pacchetto di misure di ristoro prevalentemente per allevamenti, macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina. Per la Liguria le zone coinvolte sono la Provincia di Genova e la provincia di Savona (zone di restrizione I e II).

