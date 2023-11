Ponte Morandi, l’affondo di Donferri contro Spea: “Dopo il crollo di febbraio sulla rampa nel mio ufficio non sono più entrati”

Genova. Quasi nove ore di interrogatorio dove l’ex numero tre di Aspi Michele Donferri Mitelli ha continuato anche oggi a difendersi anche con un certa veemenza, fornendo le sue spiegazioni alle innumerevoli contestazioni della Procura. Non è ancora finita, e probabilmente l’esame dell’unico tra gli ex vertici di Autostrade che ha deciso di farsi interrogare andrà avanti in parte anche la settimana prossima.

Tra i temi affrontati oggi c’è quello del catalogo rischi dove il viadotto Polcevera era l’unico viadotto gestito da Aspi ad essere specificamente nominato con una scheda a sé con il rischio “crollo viadotto Polcevera per ritardati interventi di manutenzione”. Per la procura questa dicitura, inserita già nel 2013, era una piena consapevolezza del pericolo. Nel 2016 Donferri però la fa cambiare in “’perdita di funzionalità statica del viadotto Polcevera”. E sul punto oggi lui ammette di aver chiesto quel cambio di dicitura: “”Sono stato io a dire di mettere la dicitura ‘perdita di funzionalità statica del viadotto Polcevera’ al posto di ‘rischio crollo’ dal catalogo dei rischi – ha detto in aula – Lo feci per poter fare adottare tutte le cautele. Se lasci rischio crollo sei allo stadio finale. Invece uno si deve fermare un passaggio prima, altrimenti il paracadute qual è?”.

» leggi tutto su www.genova24.it