Sciopero generale, tensione governo-sindacati. Toti: “Diritto sacrosanto, ma motivazioni sbagliate”

Genova. Si alza la tensione sullo sciopero proclamato da Cgil e Uil per il 17 novembre. Dopo l’altolà del Garante, secondo cui non esisterebbero i presupposti per considerarlo uno sciopero generale, Landini tira dritto e conferma la mobilitazione nonostante il ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini sia pronto alla precettazione.

“Come abbiamo detto alla commissione troviamo sbagliata l’interpretazione che dice che non è sciopero generale. Mette in discussione un diritto. È una interpretazione compiacente” e “utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale per impedire diritto di sciopero“, ha attaccato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Salvini “può precettare quello che vuole, ma non siamo che all’inizio di una mobilitazione. Quello che sta facendo sta mettendo in croce questo Paese. Non ci fermeranno con una precettazione, siamo solo all’inizio”. Così anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: “Noi andiamo avanti, sul diritto allo sciopero non siamo disponibili a farci intimorire da nessuno”.

